البنك الزراعي يكشف تفاصيل مبادرة إسقاط ديون المزارعين (فيديو)

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال علاء فاروق، رئيس بنك الائتمان الزراعي، إن البنك الزراعي متواجد في كل قرى مصر تقريبًا ولديه قاعدة عملاء تصل لـ3.5 مليون عميل، ومن ضمن الملفات الشائكة هي الديون المتراكمة على صغار المزارعين على مدار الـ10 سنوات السابقة.

وتابع "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن البنك أسقط المديونيات عن 307 آلاف مزارع لديهم مديونيات أقل من 25 ألف جنيه بإجمالي 415 مليون جنيه، وعوائد متراكمة وصل لـ226 مليون جنيه 

وتابع، أن البنك أسقط 50% من الديون على 21 ألف عميل، لديهم مديونيات تزيد عن 25 ألف جنيه، وتم إسقاط الفوائد بالكمال، معقبًا: "وفقًا للمبادرة المزارع يسدد 50% فقط من أصل الدين، ومدة المبادرة 6 أشهر ابتداءً من الغد".

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ديون المزارعين البنك الزراعي

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