وزيرة الصحة: ذروة الموجة الثانية كانت في نهاية ديسمبر ومطلع يناير (فيديو)

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:34 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن فترة ذروة الموجة الثانية من كورونا بمصر كانت في نهاية ديسمبر ومطلع شهر يناير، حيث تم تسجيل 1600 حالة، منوهة بأنه بعد الانتهاء من الموجة سيتم التأكد من فترة الذروة.

وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن منحنى الإصابات ينخفض، وكذلك عدد المصابين الذين يتوجهوا للمستشفيات انخفض، لافتة إلى أن الالتزام بارتداء الكمامات منذ قرار رئيس الوزراء بتوقيع غرامة كان له أثر إيجابي في التزام المواطنين.

وأضافت وزيرة الصحة، أن زيادة الإصابات جعل المواطنين يلتزمون بالإجراءات الاحترازية بشكل شخصي

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