تصريحات مثيرة من أشرف قاسم عن تقينة الفيديو وأحداث مباراة الزمالك وأسوان









أشرف قاسم: "محدش مستفيد من تقنية الفيديو.. وماحدث بمباراة أسوان غير مفهوم"





أبدى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عدم رضاه عن الجانب التحكيمي بمواجهة أسوان الاخيرة بالدوري.





وقال أشرف قاسم لبرنامج الماتش: "الزمالك لم يستفيد من تقنية الفار حتى الأن، والتقنية لم تحقق العدالة التحكيمية.





وأردف: تقنية الفار ألغت هدفا للزمالك امام اسوان ولم نعترض، هذه المباراة حدثت بها اشياء غير طبيعية، كل الاندية تعاني مع تقنية الفيديو ولم يستيفدوا منه.





وأشار: عدم مشاهدة الحكم لضربات الجزاء غير المتحسبة للزمالك امام اسوان امر غير مفهوم.



