وزيرة الصحة: عبلة الكحلاوي لجأت إلى المستشفى في حالة متأخرة جدا

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:11 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن توجه مصابي كورونا إلى المستشفيات وهم في حالة متأخرة هو السبب وراء ارتفاع نسبة الوفيات، وعدم انخفاضها.

ونعت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، الدكتورة عبلة الكحلاوي التي وافتها المنية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا اليوم، مشيرة إلى أنها لجأت إلى المستشفى في حالة متأخرة جدًا.

وأضافت، أن رئيس اللجنة العلمية توجه اليوم لتفقد حالة الدكتورة عبلة الكحلاوي وكانت حالتها سيئة جدًا، مشددة على أن أي مصاب كورونا فوق سن الخمسين لابد أن يتوجه للمستشفى حتى لو حالته بسيطة. 

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