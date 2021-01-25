وزيرة الصحة: عبلة الكحلاوي لجأت إلى المستشفى في حالة متأخرة جدا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن توجه مصابي كورونا إلى المستشفيات وهم في حالة متأخرة هو السبب وراء ارتفاع نسبة الوفيات، وعدم انخفاضها.





ونعت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، الدكتورة عبلة الكحلاوي التي وافتها المنية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا اليوم، مشيرة إلى أنها لجأت إلى المستشفى في حالة متأخرة جدًا.



