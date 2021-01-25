رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف حقيقة ظهور أي أعراض مع بدء التطعيم (فيديو)

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أكد حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه حتى الآن لم تظهر أي أعراض جانبية على من تلقوا التطعيم اليوم في مستشفى أبو خليفة للعزل، مؤكدًا أن الآُثار الجانبية حتى لو ظهرت مقبولة.



وأضاف "حسني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "لا نظن أنه لن تظهر أعراض على أي شخص".



وتابع أن الأعراض الجانبية للتلقيح قد تتراوح ما بين ارتفاع بسيط في درجات الحرارة أو الشعور بالتكسير في الجسم وتتراوح ما بين 12 إلى 24 ساعة.



وأشار إلى أن البدء في تطعيم الأطقم الطبية لأنهم الأكثر عرضة للمرض وهم الخط الأول للدفاع، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة دقيقة لمن تناولوا اللقاح.



ورفض رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ما يتم تداوله بأن هذا اللقاح صيني، مستطردًا "لا يجب أن يتم تسمية اللقاح باسم البلد، ولكن يتم تسمية اللقاح وفقًا للفكرة العلمية من ورائه".





هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 126497 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 674 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 57 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 161817 حالة من ضمنهم 126497 حالة تم شفاؤها، و8959 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.