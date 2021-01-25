رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري يكشف تفاصيل الاستعداد لتجربته على البشر

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:13 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
أوضح محمد أحمد علي، رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري، التفاصيل المتعلقة بالاستعداد لتجربة لقاح كورونا المصري على البشر.

وقال "أحمد" في لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "تحركنا من أول لحظة منذ ظهور الجائحة للقيام بمجموعة من الأبحاث والدراسات لإنتاج اللقاح".

وأضاف "لقاح كورونا المصري مشابه لحد كبير للقاح سينوفارم الصيني، وهذا اللقاح مرتبط بصورة كبيرة بفيروس الأنفلونزا ونتائجه ستكون جيدة بصورة كبيرة".

وتابع "هناك فرق بين اللقاح والمصل والدواء، باللقاح عادة يتم أخذه كوقاية من الإصابة بالفيروس أو المسبب المرضي يأخذه الشخص السليم لمجرد الوقاية، ولكن المصل استخدامه في حدود ضيقة ويستخدم كعلاج وكأنه اقرب إلى الدواء منها إلى اللقاح".



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 126497 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 674 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 57 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 161817 حالة من ضمنهم 126497 حالة تم شفاؤها، و8959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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