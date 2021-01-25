عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الكيان الثوري الجديد لـ الهاربين بإسطنبول (فيديو)

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:09 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على إعلان عدد من الهاربين في تركيا ومنتمين لجماعة الإخوان تكوين كيان ثوري جديد في إسطنبول، قائلا: "عايزين يعملوا كيان جديد عشان الكيان القديم منفعش.. مهزش شعرة في مصر، إحنا موجودين من وقت ما كانوا بيقولوا يوم الجمعة العصر مرسي هيكون في القصر".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الإخوان يعانون من أزمة بسبب وجود مشادة بين إبراهيم منير، ومحمود حسين، معلقا: "أيمن نور بين نارين يشتغل مع مين"، منوها بأنه تقرر إلغاء المؤتمر الذي كانوا سيعلنوا فيه عن تفاصيل الكيان بسبب اختلافهم حول قيادة الكيان، معلقا: "هجبلكم صور الخناقات".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "أي حاجة بيعملوها بتكون عندنا هنا.. الإخوان والهربانين في تركيا مش مخترقين، وكل أخبارهم عندنا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو اديب اسطنبول

أخبار تهمك

ميدو: شقيق قاهر الأهلي رفض الانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

منذ حوالي 13 ساعة

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ ساعتين و 16 دقيقة

برشلونة يخطط لضم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

كشف طبي لصفقة الأهلي الجديدة قبل الانتظام في التدريبات

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يهنئ منتخب اليد بعد التأهل لربع نهائي المونديال

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسى يحذر المصريين: "من بكرة ضغوط جديدة على مصر.. اللعب بدأ في روسيا" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة الزمالك يكشف حقيقة رحيل مصطفى محمد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:25 م

نجم الأهلي يصر على الرحيل

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

02:06 ص

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

03:30 م

برشلونة يخطط لضم صفقتين مدويتين

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات