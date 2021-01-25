عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الكيان الثوري الجديد لـ الهاربين بإسطنبول (فيديو)

عقب الإعلامي عمرو أديب، على إعلان عدد من الهاربين في تركيا ومنتمين لجماعة الإخوان تكوين كيان ثوري جديد في إسطنبول، قائلا: "عايزين يعملوا كيان جديد عشان الكيان القديم منفعش.. مهزش شعرة في مصر، إحنا موجودين من وقت ما كانوا بيقولوا يوم الجمعة العصر مرسي هيكون في القصر".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الإخوان يعانون من أزمة بسبب وجود مشادة بين إبراهيم منير، ومحمود حسين، معلقا: "أيمن نور بين نارين يشتغل مع مين"، منوها بأنه تقرر إلغاء المؤتمر الذي كانوا سيعلنوا فيه عن تفاصيل الكيان بسبب اختلافهم حول قيادة الكيان، معلقا: "هجبلكم صور الخناقات".



