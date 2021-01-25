رئيس إدارة الشئون الوقائية بوزارة الصحة يكشف خطة تصنيع لقاح كورونا في مصر (فيديو)

كشف محمد عبد الفتاح، رئيس إدارة الشئون الوقائية بوزارة الصحة، عن خطة تصنيع لقاحات فيروس كورونا في مصر.





وقال "عبد الفتاح"، في لقائه عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، إنه منذ بداية الجائحة وكانت مصر لها دور رائد في التعامل مع الوباء وتحديثه.





وأضاف، أن مصر كانت من ضمن الدول التي شاركت في التجارب الإكلينيكية للقاح سينوفارم الصيني، مشيرًا إلى أنها شاركت بالكثير من الدراسات والأبحاث للتعرف على كيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية.





وتابع رئيس إدارة الشئون الوقائية ، "مصر تأبى أن يكون لها دور عظيم ومتميز من أجل الإنسانية وتعمل من أجل مصلحة شعبها وشعوب القارة الإفريقية وهذا عن طريق الدخول في اتفاق لتصنيع اللقاحات في مصر".



