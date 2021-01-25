"أبويا الغالي".. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد صلاح عبد الله





وعلقت على الصورة قائلة: "كل سنة وإنت أبويا الغالي.. أحن وأجدع وأنبل صاصا في الدنيا ربنا يخليك لينا يا حبييي".



يذكر أن آخر أعمال مي كساب كان مسلسل "اللعبة" الذي عرض مؤخرًا وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد ومجموعة من النجوم منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومي كساب وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التوني.

تحرص الفنانة مي كساب على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشرت مي كساب عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها برفقة الفنان صلاح عبد الله.