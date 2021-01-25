نور محمود يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصياته في "هجمة مرتدة" و"القاهرة كابول"

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يشارك الفنان نور محمود، في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسلي "القاهرة كابول" الذي يشارك في بطولته نجوم الفن أبرزهم خالد الصاوي وحنان مطاوع وطارق لطفي، ومسلسل "هجمة مرتدة" لـ احمد عز وهند صبري.



وقال لـ"الفجر الفني" بانه انتهى من تصوير مشاهدة من مسلسله "القاهرة كابول" خلال الفترة الماضية حيث يجسد شخصية مدرس يدعى "أحمد" يعمل مع الفنانة حنان مطاوع في نفس المدرسة.



وأشار نور محمود إلى أن مسلسل "القاهرة كابول" يعد التعاون الرابع بينه وبين المخرج حسام علي، ويعد من اهم الأسباب للمشاركة في المسلسل بالاضافة الى قوة الورق من حيث السيناريو والفكرة لـ الكاتب عبدالرحيم كمال، ووجود عدد كبيير من نجوم الفن مثل حنان مطاوع وطارق لطفي، وخالد الصاوي.



وأضاف بأنه يشارك في مسلسل "هجمة مرتدة" للفنان احمد عز والفنانة هند صبري، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2021، مشيرا إلى أنه يجسد شخصية ظابط مخابرات خارج مصر في "صربيا".



وتابع "نور" بأنه عقد جلسات عمل مع المخرج للوقوف على تفاصيل الشخصية من حيث طريقة الكلام والملامح التي يظهر بها في احداث المسلسل.



في سياق منفصل، جسد الفنان نور محمود شخصية الظابط الشهيد محمد درويش يونس في مسلسل "الاختيار" الذي استشهد على يد الإرهابي هشام عشماوي ضمن نقطة حرس الحدود في الكيلو 100 بواحة الفرافرة في الوادى الجديد، التي استشهد فيها 28 ضابطا وجنديا في يوليو 2014،



