استشاري طب الحالات الحرجة بلندن يكشف عن مفاجأة غير سارة بشأن الطفرة الجديدة لـ"كورونا"
الإثنين 25/يناير/2021 - 06:03 ص
شيماء حسن
كشف حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، عن مفاجأة غير سارة تتعلق بالطفرة الجديدة لفيروس كورونا والتي ظهرت في جنوب إنجلترا مؤخرًا.
وقال "سليمان"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن هناك بعض الدراسات الحديثة التي أوضحت أن الطفرة الجديدة للفيروس أصبحت أكثر شراسة وهذا يفسر سرعة انتشار الفيروس بصورة كبيرة وتزايد أعداد الحالات الحرجة داخل المستشفيات.
وأشار، إلى أن عداد الحالات شهد انخفاض نسبي ولكن ما زالنا في ذروة الموجة الثانية، موضحًا أن هناك شعور عام في بريطانيا بالثقة في لقاحات فيروس كورونا وهناك إقبال بصورة كبيرة على اللقاحات من قبل الأطقم الطبية والمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
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