استشاري طب الحالات الحرجة بلندن يكشف عن مفاجأة غير سارة بشأن الطفرة الجديدة لـ"كورونا"

كشف حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، عن مفاجأة غير سارة تتعلق بالطفرة الجديدة لفيروس كورونا والتي ظهرت في جنوب إنجلترا مؤخرًا.





وقال "سليمان"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن هناك بعض الدراسات الحديثة التي أوضحت أن الطفرة الجديدة للفيروس أصبحت أكثر شراسة وهذا يفسر سرعة انتشار الفيروس بصورة كبيرة وتزايد أعداد الحالات الحرجة داخل المستشفيات.



