بطولة العالم لليد.. محمود حسين يشارك المنتخب الوطني فرحة التأهل لربع النهائي









شارك محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المنتخب الوطني لكرة اليد، فرحة التأهل لربع نهائي بطولة العالم، التي تحتضنها مصر، خلال الفترة من 13 - 31 يناير الجاري، بعد حضوره مباراة سلوفينيا بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.





وضمن المنتخب الوطني التأهل لربع نهائي بطولة العالم، عقب التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25-25، حيث قدام الفراعنة أداء رائع بالمباراة.





وحرص حسين على حضور اللقاء رفقة مصطفى مدبولي، رئيس الوزارء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومجموعة من الشخصيات العامة.





وأشاد حسين في تصريحات صحفية، بقدرة المنتخب من العودة بعد التأخر بأربعة أهداف في الشوط الأول، موضحًا أن الروح القتالية التي خاض بها اللاعبين المباراة كانت سر التأهل لربع نهائي المحفل العالمي، مشيدًا بإصرار اللاعبين على خطف بطاقة التأهل لإسعاد جموع الشعب المصري.





وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن منتخب اليد رجال وعلى قدر المسئولية، خاصة وأنهم لديهم الروح والإصرار والحماس لتحقيق إنجاز كبير للرياضة المصرية، مؤكدًا أن المنتخب الوطني يقطر قيمة اللعب بإسم مصر.



