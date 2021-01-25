وزيرة الصحة: إعطاء لقاحات كورونا للمواطن وفقا للأولوية وليس القدرة المالية
الإثنين 25/يناير/2021 - 12:46 ص
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك عددا كبيرا من رجال الأعمال تبرعوا لصالح صندوق تحيا مصر لتوفير اللقاحات لغير القادرين.
وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن اتحاد الصناعات قرر أن المصنعين يكونوا مسئولين عن توفير اللقاح للعاملين لديهم، فضلا على أن كثير من الشركات أعلنت أنها هي من ستقوم بتوفير اللقاحات للعاملين لديهم.
وأوضحت أن توفير لقاح كورونا سيكون وفقا للأولوية وليس القدرة على الدفع، مضيفة: "لو الشخص من الفئات المستهدفة ويعمل في مصنع أعلن انه سيتحمل تكلفة موظفيه سيحصل على التطعيم في دوره".
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