وزيرة الصحة: إعطاء لقاحات كورونا للمواطن وفقا للأولوية وليس القدرة المالية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك عددا كبيرا من رجال الأعمال تبرعوا لصالح صندوق تحيا مصر لتوفير اللقاحات لغير القادرين.





وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن اتحاد الصناعات قرر أن المصنعين يكونوا مسئولين عن توفير اللقاح للعاملين لديهم، فضلا على أن كثير من الشركات أعلنت أنها هي من ستقوم بتوفير اللقاحات للعاملين لديهم.