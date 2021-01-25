أول طبيب يحصل على لقاح كورونا: "صحتي زي الفل.. ومحصليش أي مضاعفات"

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
وجه عبد المنعم سليم، أول طبيب يحصل على لقاح فيروس كورونا، رسالة طمأنة إلى الشعب المصري كونه أول طبيب يتلقى لقاح سينوفارم الصيني.

وقال "سليم"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أنا زي الفل، ومحصليش أي مضاعفات تذكر لا بسيطة أو عنيفة، وقمت أمس بنفس مجهودي في يومي الطبيعي".

وأضاف "سليم": "كنت على قوة العمل حتى الأمس وموجود في المستشفى الآن كإجراء احترازي، وأعتقد أن قرار هذا التلقيح ممتاز جدًا لأنه سيعمل على تقليل الأعراض وخاصة الأعراض العنيفة وهذا سيحافظ على الأطقم الطبية".

وتابع: "هذا اللقاح سيساعد على خلق مناعة مؤقتة للأطقم الطبيعة كونها في خط المواجهة الأول مع الفيروس، وهذه المناعة ستحد من الإصابة بالفيروس ولكن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

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