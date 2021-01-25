أول طبيب يحصل على لقاح كورونا: "صحتي زي الفل.. ومحصليش أي مضاعفات"

وجه عبد المنعم سليم، أول طبيب يحصل على لقاح فيروس كورونا، رسالة طمأنة إلى الشعب المصري كونه أول طبيب يتلقى لقاح سينوفارم الصيني.





وقال "سليم"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أنا زي الفل، ومحصليش أي مضاعفات تذكر لا بسيطة أو عنيفة، وقمت أمس بنفس مجهودي في يومي الطبيعي".





وأضاف "سليم": "كنت على قوة العمل حتى الأمس وموجود في المستشفى الآن كإجراء احترازي، وأعتقد أن قرار هذا التلقيح ممتاز جدًا لأنه سيعمل على تقليل الأعراض وخاصة الأعراض العنيفة وهذا سيحافظ على الأطقم الطبية".



