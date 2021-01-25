لماذا لم يحصل كل الفريق الطبي بـ"أبو خليفة" على لقاح كورونا.. وزيرة الصحة تجيب (فيديو)

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:50 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الحصول على اللقاح خبرة جديدة، وهناك من يرى أنه من الأفضل الانتظار وعدم الحصول على اللقاح ليعرفوا تأثيره على من حصلوا عليه.

وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الـ 300 طبيب الذين توفوا نتيجة إصابتهم بكورونا لم يكونوا جميعا في مستشفيات العزل، حيث هناك من أصيبوا بالفيروس نتيجة إصابة مجتمعية.

وأوضحت أن نسبة من لم يحصلوا على اللقاح في مستشفى "أبو خليفة" بالإسماعلية أقل من 30% من الفريق الطبي، وتخوفهم أمر طبيعي، خاصة وأن اللقاح خبرة جديدة على العالم كله.
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