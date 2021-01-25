رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري: يشبه كثيرًا تطعيم "سينوفارم الصيني"

كشف محمد أحمد علي، رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري، عن التفاصيل المتعلقة بالاستعداد لتجربة لقاح كورونا المصري على البشر.





وقال "علي"، في لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "تحركنا من أول لحظة منذ ظهور الجائحة للقيام بمجموعة من الأبحاث والدراسات لإنتاج اللقاح".





وأضاف: "لقاح كورونا المصري مشابه لحد كبير للقاح سينوفارم الصيني، وهذا اللقاح مرتبط بصورة كبيرة بفيروس الأنفلونزا ونتائجه ستكون جيدة بصورة كبيرة".





وتابع: "هناك فرق بين اللقاح والمصل والدواء، باللقاح عادة يتم أخذه كوقاية من الإصابة بالفيروس أو المسبب المرضي يأخذه الشخص السليم لمجرد الوقاية، ولكن المصل استخدامه في حدود ضيقة ويستخدم كعلاج وكأنه اقرب إلى الدواء منها إلى اللقاح".