اعرف خدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:59 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
يقدم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بقيادة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" وفقا للمعايير الدولية.

وتستعرض "الفجر" كافة المعلومات عن الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الإدمان مجانا فى عدة نقاط كالاتي:- 

- تقديم الخدمات العلاجية لـ 132 ألف مريض إدمان مجانا في سرية تامة خلال عام.
- تتنوع الخدمات العلاجية ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي وتأهيل بنسبه ذكور 87.87% وإناث 12.13%
- توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.
- تم توفير ما يقرب من 4 مليون جنيه بإجمالي القروض التي تم تقديمها للمتعافين.
- توفير 26 مركز علاجي متخصص لعلاج المرضى وفيا للمعايير الدولة مجانا وفى سرية تامة.
- تدرب (2900) متعافى على مهن يحتاجها سوق الحشيس أكثر مواعد التعاطي يليه الترمادول في المرتبة الثانية ثم الهيروين والاستروكس والفودو.
- مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه في المرتبة الأولى بنسبة 22 % ويلية الأم بنسبة 19% مما يدل على ارتفاع الوعى الأسرى ثم الأخ بنسبه 15% والأخت 13%.

ويواصل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صندوق مكافحة الادمان

أخبار تهمك

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ يوم

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد موسى يحذر المصريين: "من بكرة ضغوط جديدة على مصر.. اللعب بدأ في روسيا" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

سر منح جورج كلوني 14 من أصدقائه مليون دولار لكل منهم

منذ أقل من ساعة

ميدو: شقيق قاهر الأهلي رفض الانتقال للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي يهنئ منتخب اليد بعد التأهل لربع نهائي المونديال

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يخطط لضم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 14 ساعة

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:25 م

نجم الأهلي يصر على الرحيل

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

02:06 ص

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

03:30 م

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

01:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات