بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. نجاتي: "أمي زعلان مني"

عقب الفنان محمد نجاتي، على تصريحاته التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الممثل أهم من رجل الدين وأستاذ الجامعة، قائلًا: "أمي زعلانة مني بسبب التصريحات، وأنا لا أقصد أن شغلي أهم من رجال الدين او أستاذ الجامعة، ولكني أتحدث عن قوة تأثير الفن".





وتابع "نجاتي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية " الأولى "، مساء الأحد، أن المواطن يجلس كثيرًا أمام التلفاز لتلقي المعلومات والمفاهيم، معقبًا: "أنا أبني بيقول مصطلحات بقوله جبتها منين، بيقولي التلفزيون، يبقى مين الأكثر تأثيرًا.



