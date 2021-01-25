قبل عرضه بالسينمات.. مخرج "شاومينج" يكشف لـ"الفجر الفني"عن سبب حماسه لفكرة الفيلم وكواليسه

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:17 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعرب المخرج شادي أبو شادي عن سعادته الشديدة بفيلم "شاومينج"، الذى يعد أول عمل فني من إخراجه ومن المقرر طرحه فى السينمات خلال الفترة المقبلة.

وكشف شادي أبو شادي لـ"الفجر الفني" عن سبب حماسه بخوض تجربة شاومينج كأول عمل فني من إخراجه حيث قال: "أنا دائما أحب عمل الموضوعات الشائكة التي تشغل الرأي العام، وكل البيوت المصرية مهتمة بالثانوية العامة، وموضوع الإمتحانات، وموضوع شاومينج والغش شاغل الرأي العام بشكل كبير".

وأشار إلى أنه قرر أن يساعد في توعية الناس بالنظام التعليمي، وأيضًا لتنبيه أن الكليات ليست متوقفة على الدرجات وفي نفس الوقت لابد أن يكون الشخص محبًا لهذه الكلية، وهذا ما بدأ تنفيذه في النظام التعليمي وأصبحت الكليات لديها امتحانات قدرات لقبول الطلاب.

وعن كواليس التصوير قال"الكواليس كانت فى منتهي التعاون والجمال وأنا سعدت جدا بالعمل مع هؤلاء النجوم الشابة ومع الفنان بيومي فؤاد وسامي مغاوري، بالإضافة إلى ضيوف الشرف مثل صلاح عبد الله وهو من أكثر الناس التي وقفت بجانبي في هذا المشروع وكان مستعد ومحب لعمل أي دور، نشوى مصطفي".

يذكر أن فيلم "شاومينج"، بطولة بيومي فؤاد وصلاح عبد الله ونشوى مصطفى وسامى مغاورى وأحمد حلاوة، وأحمد سلطان، وسارة درزاوى وطاهر أبو ليلة وياسر الطوبجى وهو من تأليف أشرف حسنى، وإخراج شادى أبو شادى.

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