وزيرة الصحة: الناحية المالية لن تكون عائقا في الحصول على لقاح كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:14 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك أخلاقيات وعدالة في توزيع لقاحات الكورونا، حيث سيحصل الفرق الطبية في مستشفيات العزل الحكومية والحميات على اللقاح أولا، يليهم الاطقم الطبية في التخصصات الأخرى، ثم كبار السن فوق 65 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المواطنين سيحصلون على لقاح كورونا بمنتهى الشفافية والأمانة تدريجيا، مضيفة أن الناحية المالية لن تكون عائق في الحصول على اللقاح.

وشهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الأحد، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، حيث اطلعت على آلية تسجيل بيانات متلقي اللقاح، واطلاعه على الموافقة المستنيرة وتسجيل كافة تلك البيانات على منظومة التشغيل المميكنة الخاصة بتلقي اللقاحات.

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