وزيرة الصحة: الناحية المالية لن تكون عائقا في الحصول على لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك أخلاقيات وعدالة في توزيع لقاحات الكورونا، حيث سيحصل الفرق الطبية في مستشفيات العزل الحكومية والحميات على اللقاح أولا، يليهم الاطقم الطبية في التخصصات الأخرى، ثم كبار السن فوق 65 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة.





وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المواطنين سيحصلون على لقاح كورونا بمنتهى الشفافية والأمانة تدريجيا، مضيفة أن الناحية المالية لن تكون عائق في الحصول على اللقاح.



