أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 25 يناير 2021





استقر سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 25 يناير 2021، وقدم بنك كريدي أجريكول أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.68 جنيع ، فيما قدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيه.









سعر الدولار اليوم





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى: 15.66جنيه للشراء ، 15.79جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى : 15.66 جنيه للشراء ، 15.76 جنيه للبيع.









سعر الدولار فى بنك مصر:15.66 جنيه للشراء ، 15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك عودة : 15.62 جنيه للشراء ، 15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى : 15.67 جنيه للشراء ، 15.77 جنيه للبيع.



