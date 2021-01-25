سوسن بدر تنعي الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي





نعت الفنانة سوسن بدر، الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشرت سوسن بدر صورة الراحلة، وعلقت قائلة" ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخله فسيح جناته".يذكر أن الداعية عبلة الكحلاوي توفت مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.