جهاز استشفاء جديد للاعبي الأهلي قبل مونديال الأندية

الأحد 24/يناير/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
محمد الصو

 

حصل النادي الأهلي على جهاز استشفاء جديد، في إطار خطة مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بتطوير قطاع كرة القدم في القلعة الحمراء.

 

وقام مسئولو الأهلي بتوفير الجهاز الجديد بناء على طلب من الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، وذلك قبل أيام من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

 

وسوف يتم اصطحاب الجهاز الجديد إلي قطر استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

 

ويعتبر الجهاز صغير الحجم ويمكن اصطحابه في المباريات لإجراء عمليات الاستشفاء عقب المباريات، ويستخدمهما عدد كبير من اللاعبين العالميين أبرزهما البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

 

وسوف يتم توفير عدد من الأجهزة الرياضية الحديدة في الفترة المقبلة من أجل سرعة عملية الاستشفاء وتقليل الإصابات العضلية.

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