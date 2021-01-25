برلماني: لن تستطيع قوي الشر والإرهاب أن تنال من عزيمة الشعب المصري

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:55 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
قال النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، إن رجال الشرطة والقوات المسلحة يبذلون كافة الجهود من أجل الدفاع عن الوطن وحفظ أمن واستقرار البلاد، موجهًا لهم الشكر والتقدير بمناسبة الاحتفال بالذكري الـ 69 لعيد الشرطة، متابعًا "كل سنة وانتوا طيبين وكل سنة ومصر طيبة وأمنه وبخير".

وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الدولة المصرية بقواتها المسلحة والشرطة تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب والعناصر الإرهابية التي تهدف إلي زعزعة أمن واستقرار البلاد وهدم مؤسسات الدولة ولكن لن تستطيع قوي الشر والإرهاب أن تنال من عزيمة الشعب المصري وقوة وإرادة القوات المسلحة والشرطة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري بكافة طوائفه سيظل داعمًا لرجال قواتنا المسلحة والشرطة الذين يفقدون أرواحهم في سبيل رفِعة راية الوطن والدفاع عن أرضهم ووطنهم، مؤكدًا أن تضحيات الشهداء وبطولاتهم تُسطر أسماءهم بحروف من نور في كتب التاريخ.

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