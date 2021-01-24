جهاز حماية المنافسة: لا ننتظر ورود شكاوي بل نبادر لرصد المخالفات

الأحد 24/يناير/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، إن الجهاز لا ينتظر تلقي شكاوى حول المخالفات، بل يبادر لرصد اي مخالفة ينتج قد تؤدي إلى ممارسات إحتكارية، ويتم دراسة اي طفرات سعرية غير مبررة، ليست مصحوبة بزيادة في التكاليف.

وأضاف "ممتاز"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "on"، مساء الأحد، أن العاملين بالجهاز لديهم ضبطية قضائية، وبوسعهم التوجه للشركات والحصول على المعلومات اللازمة، لإثبات ذلك، بالإضافة لأداة ثانية وهي الاداة التوعوية فيما يخص متخذي القرار، حيث نبدي وجهة نظرنا في القرار كونه سينشأ ممارسات احتكارية.

وتابع: "في وقت من الاوقات كان هناك قرار يتعلق بقطاع الاسمنت حيث كان سعر الطاقة سيهذب للمصانع الجديدة بسعر أعلى من القائمة وهنا تدخلنا وأرسلنا خطابات للجهات المعنية بتصورنا وطالبنا بوضع سعر متساوي للكافة حتى يكوزن هناك إطار في المنافسة "

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