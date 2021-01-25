رئيس الشركة المنفذة لمشروع عين القاهرة: الافتتاح في منتصف 2022 بتكلفة 500 مليون جنيه

كشف أحمد متولي، رئيس الشركة المنفذة لمشروع عين القاهرة، عن التفاصيل المتعلقة ببدء وضع حجر الأساس لتدشين هذا المشروع في منطقة الزمالك على ارتفاع 120 مترًا كأول عجلة ترفيهية سياحية في القارة الأفريقية.





وقال "الخولي"، خلال لقائه عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الأحد، إن اختيار منطقة الزمالك لأن هذا المشروع لابد أن يكون في منطقة تكشف المعالم السياحية للقاهرة حتى يقوم الزائر بمشاهدتها.





وأضاف، أن المنطقة التي تم اختيارها تتوسط أكثر من 12 معلما سياحيا موجودا في القاهرة ما بين نهر النيل والأهرامات والمتحف المصري وغيرها، مؤكدًا أن هذه المنطقة لن تشهد أي ازدحام لسكان الزمالك خاصة وأن الوصول إليها لن يكون من داخل جزيرة الزمالك ولكن عن طريق كوبري قصر النيل وأكتوبر من خلال المراكب من نهر النيل كجزء من الجولة السياحية.



