رئيس الشركة المنفذة لمشروع عين القاهرة: الافتتاح في منتصف 2022 بتكلفة 500 مليون جنيه

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:17 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف أحمد متولي، رئيس الشركة المنفذة لمشروع عين القاهرة، عن التفاصيل المتعلقة ببدء وضع حجر الأساس لتدشين هذا المشروع في منطقة الزمالك على ارتفاع 120 مترًا كأول عجلة ترفيهية سياحية في القارة الأفريقية.

وقال "الخولي"، خلال لقائه عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الأحد، إن اختيار منطقة الزمالك لأن هذا المشروع لابد أن يكون في منطقة تكشف المعالم السياحية للقاهرة حتى يقوم الزائر بمشاهدتها.

وأضاف، أن المنطقة التي تم اختيارها تتوسط أكثر من 12 معلما سياحيا موجودا في القاهرة ما بين نهر النيل والأهرامات والمتحف المصري وغيرها، مؤكدًا أن هذه المنطقة لن تشهد أي ازدحام لسكان الزمالك خاصة وأن الوصول إليها لن يكون من داخل جزيرة الزمالك ولكن عن طريق كوبري قصر النيل وأكتوبر من خلال المراكب من نهر النيل كجزء من الجولة السياحية.

وأكد، أن هذه المنطقة كانت في حالة يرثى لها ولكن لم ولن يتم تخريب أو قطع أي نخلة أثرية في هذه المنطقة أو الزراعات الموجودة بها ولكن سيتم إضافة 15% مناطق مزروعة بها، لافتًا إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 500 مليون جنيه وهو تمويل قطاع خاص وليس حكومي وسوف يستغرق 18 شهرًا، حيث من المتوقع افتتاحه في منتصف 2022 ليكون على الخريطة السياحية للقاهرة، مشددًا على عوامل الأمان بصورة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشروع عين القاهرة

أخبار تهمك

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

منذ حوالي 14 ساعة

السيسي يهنئ منتخب اليد بعد التأهل لربع نهائي المونديال

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يخطط لضم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 7 ساعات

صدام بين باتشيكو ومدافع الزمالك وعقوبة كبيرة تنتظر الأخير

منذ ساعتين

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يحذر المصريين: "من بكرة ضغوط جديدة على مصر.. اللعب بدأ في روسيا" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو: شقيق قاهر الأهلي رفض الانتقال للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الشركة المنفذة لمشروع عين القاهرة: الافتتاح في منتصف 2022 بتكلفة 500 مليون جنيه

منذ 34 دقيقة

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:25 م

نجم الأهلي يصر على الرحيل

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

02:06 ص

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

03:30 م

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

01:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات