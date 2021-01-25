رئيس الشركة المنفذة لمشروع عين القاهرة: الافتتاح في منتصف 2022 بتكلفة 500 مليون جنيه
الإثنين 25/يناير/2021 - 05:17 ص
شيماء حسن
كشف أحمد متولي، رئيس الشركة المنفذة لمشروع عين القاهرة، عن التفاصيل المتعلقة ببدء وضع حجر الأساس لتدشين هذا المشروع في منطقة الزمالك على ارتفاع 120 مترًا كأول عجلة ترفيهية سياحية في القارة الأفريقية.
وقال "الخولي"، خلال لقائه عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الأحد، إن اختيار منطقة الزمالك لأن هذا المشروع لابد أن يكون في منطقة تكشف المعالم السياحية للقاهرة حتى يقوم الزائر بمشاهدتها.
وأضاف، أن المنطقة التي تم اختيارها تتوسط أكثر من 12 معلما سياحيا موجودا في القاهرة ما بين نهر النيل والأهرامات والمتحف المصري وغيرها، مؤكدًا أن هذه المنطقة لن تشهد أي ازدحام لسكان الزمالك خاصة وأن الوصول إليها لن يكون من داخل جزيرة الزمالك ولكن عن طريق كوبري قصر النيل وأكتوبر من خلال المراكب من نهر النيل كجزء من الجولة السياحية.
وأكد، أن هذه المنطقة كانت في حالة يرثى لها ولكن لم ولن يتم تخريب أو قطع أي نخلة أثرية في هذه المنطقة أو الزراعات الموجودة بها ولكن سيتم إضافة 15% مناطق مزروعة بها، لافتًا إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 500 مليون جنيه وهو تمويل قطاع خاص وليس حكومي وسوف يستغرق 18 شهرًا، حيث من المتوقع افتتاحه في منتصف 2022 ليكون على الخريطة السياحية للقاهرة، مشددًا على عوامل الأمان بصورة كبيرة.
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