وكيل صحة الشرقية يوجه مديري المستشفيات بالإلتزام بخطوط السير المحددة لمرضى كورونا

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المفاجئ علي مستشفيات بلبيس وأبوحماد والصالحية الجديدة المركزية، يرافقه مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالأقسام المختلفة بالمستشفيات، والتأكد من توافر المخزون الكافي من كميات الأكسجين، والتأكد من الإجراءات والسياسات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، والتأكد من تواجد القوي البشرية، والفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد لهم، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.



حيث كانت الزيارة الأولي لمستشفي بلبيس المركزي، وقام خلالها بمتابعة إنتظام سير العمل بالمستشفي، وتفقد قسم الإستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والغسيل الكلوي، والرمد، وتم الإطمئنان علي الرعاية الطبية المقدمة لمرضي الغسيل الكلوي، والعناية المركزة، ووحدة معالجة المياه الخاصة بالغسيل الكلوي، وتم التأكد من الصيانة الدورية لها، كما قام بالمرور علي عيادة الأمراض التنفسية، ووجه بعمل توسعات وتطوير قسم العناية المركزة بالمستشفي.



وكانت الزيارة الثانية لمستشفي أبو حماد المركزي، تفقد خلالها أعمال التطوير بالدور الثالث بأقسام النساء والتوليد، وعمليات المناظير، وعمليات العظام، ووجه بسرعة إنشاء مصعد خاص بالعمليات لنقل المرضي، كما تفقد وحدة معالجة المياة، وحدة الغسيل الكلوي وقام بالإستماع إلي المرضى، ووجه بتوفير كافة الرعاية الطبية والعلاجية لهم، كما قام بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، وتم التأكد من إنتظام سير العمل، وتواجد الفرق الطبية.



وكانت الزيارة الأخيرة لمستشفي الصالحية الجديدة المركزي، حيث تفقد قسم الإستقبال والطوارئ، والأشعة، والمعمل، وتم الإطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، ومتابعة تاريخ صلاحية الأدوية وأصنافها المختلفة، بالأقسام الطبية بالمستشفي، وتوافر المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية بها.



كما أكد''مسعود'' أثناء الزيارة علي مديري المستشفيات، بتطبيق بروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية للحالات المصابة والمشبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩"، وشدد علي الإلتزام بخطوط السير المحددة للمرضي، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفي لمنع إنتشار العدوي، وعمل المتابعة اليومية للتأكد من توافر المخزون الكافي من كميات الأكسجين بالمستشفيات.