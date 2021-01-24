متحدث الكهرباء يكشف موقف المباني المخالفة من تركيب العدادات

الأحد 24/يناير/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن آخر زيادة في أسعار الكهرباء كانت في شهر يوليو 2020، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمد فترة ازالة الدعم عن الكهرباء من عامين لـ5 سنوات، وتحملت الموازنة العامة مايقرب من 80 مليار جنيه دعم للكهرباء.

وتابع "حمزة"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مجلس الوزراء وافق في عام2020 على تحول المباني المخالفة من نظام الممارسة إلى العداد الكودي، حتى لايتم تقنين أوضاع المباني المخالفة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن الوحدات العقارية التي تحولت من نظام الممارسة إلى العداد الكودي يزيد عن 2 مليون وحدة عقارية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الكهرباء مخالفات المباني عداد كودى تركيب عداد الكهرباء

أخبار تهمك

أمير توفيق: ثنائي الأهلي وافقا على تمديد عقودهما دون أي شروط

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مؤثر من الحاجة ياسمين الحصري على وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

منذ ساعة و 15 دقيقة

تطور جديد.. مصطفى محمد يقترب من الانتقال للدوري التركي

منذ ساعة و 19 دقيقة

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يخطط لضم صفقتين مدويتين

منذ أقل من ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد موسى يحذر المصريين: "من بكرة ضغوط جديدة على مصر.. اللعب بدأ في روسيا" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يهنئ منتخب اليد بعد التأهل لربع نهائي المونديال

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الكهرباء تستهدف جمع ٣ مليارات جنيه من سرقة التيار.. وقانون التصالح والعدادات الكودية "كلمة السر"

هل يقنن العداد الكودي الوحدة المخالفة؟.. متحدث الكهرباء يرد (فيديو)

"الكهرباء" تعلن بدء تلقي الطلبات لتركيب العدادات الكودية قريبًا

عاجل.. تصريح مهم لـ"الكهرباء" بشأن آليات سداد الفواتير إلكترونيًا

تصريح مهم من "الكهرباء" بشأن تركيب العدادات الكودية للوحدات غير المرخصة

متحدث الكهرباء: تركيب العداد الكودي لا يقنن البناء المخالف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:25 م

نجم الأهلي يصر على الرحيل

برشلونة يخطط لضم صفقتين مدويتين

10:55 م

السيسي يهنئ منتخب اليد بعد التأهل لربع نهائي المونديال

10:51 م

عاجل.. وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

10:27 م

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات