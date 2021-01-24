متحدث الكهرباء يكشف موقف المباني المخالفة من تركيب العدادات

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن آخر زيادة في أسعار الكهرباء كانت في شهر يوليو 2020، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمد فترة ازالة الدعم عن الكهرباء من عامين لـ5 سنوات، وتحملت الموازنة العامة مايقرب من 80 مليار جنيه دعم للكهرباء.



وتابع "حمزة"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مجلس الوزراء وافق في عام2020 على تحول المباني المخالفة من نظام الممارسة إلى العداد الكودي، حتى لايتم تقنين أوضاع المباني المخالفة.



وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن الوحدات العقارية التي تحولت من نظام الممارسة إلى العداد الكودي يزيد عن 2 مليون وحدة عقارية.

