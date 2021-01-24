رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتورة عبلة الكحلاوي

الأحد 24/يناير/2021 - 11:53 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
ببالغ الحزن والأسى ينعي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة عبلة الكحلاوي الأستاذة بجامعة الأزهر والداعية الإسلامية، والتي وافتها المنية مساء اليوم عن عمر 72 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ودعا الدكتور محمد الخشت، للفقيدة أن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان.

وقال الدكتور الخشت، إن الدكتورة عبلة الكحلاوي رحمها الله، كانت تمثل نموذجا للداعية الأم وتعكس سماحة الاسلام ورحمته ووده، ولها إضافات حقيقية في مجال الدعوة وقدمت الكثير من المساعدات وأعمال الخير من خلال جمعيتها الخيرية.

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