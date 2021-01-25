إطلالة نهى الليثي الشتوية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:05 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

في إطلالة مميزة لها، خضعت الفنانة نهى الليثي، لجلسة تصوير شتوية بعدسة المصور محمد عبدالهادي، داخل أحد المزارات السياحية الصحراوية بمدينة شرم الشيخ، نالت استحسان عدد كبير من جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة "الليثي" تميزت بالبساطة بعدما ظهرت بملابس كاجوال شتوية بجاكت من الفرو البني وبنطلون نفس اللون وتوب أسود مع تسريحة شعر انسيابية بالشعر الطويل أضفت جمالا على إطلالتها الدافئة.

جدير بالذكر أن نهى الليثي، تألقت خلال مشاركتها في مسلسلات "بلا دليل" من إخراج منال الصيفي، وتأليف إنجي علاء، ومن بطولة درة، و‌خالد سليم، و‌نيكولا معوض، و‌جمال عبد الناصر، ومسلسل "بيت السلايف" بطولة بوسي، منة فضالي، حازم سمير، عبير صبري، جيهان خليل، طارق صبري، أحمد عصام، اشرف زكي، احمد صلاح حسني، عبير منير، حنان شوقي، وعدد كبير من الفنانين من تأليف عادل توفيق، إخراج محمد عبدالخالق.
إطلالة نهى الليثي الشتوية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
إطلالة نهى الليثي الشتوية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
إطلالة نهى الليثي الشتوية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
إطلالة نهى الليثي الشتوية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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