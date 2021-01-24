20 مليار جنيه التقدير المبدئي تكلفة تطوير قرى سوهاج

الأحد 24/يناير/2021 - 11:39 م
طارق الفقي
طارق الفقي
داليا الحسين
قال طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن مبادرة الرئيس السيسي لتطوير القرى مختلفة عن كل ما سبق في مصر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المبادرة تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين من إنشاء فرص عمل، وإدخال المياه والمرافق وإنشاء مجمعات صناعية صغيرة.

وأكد طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن 68 قرية على مستوى سوهاج في مبادرة حياة كريمة.

واشار إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى تهدف لتطوير 181 قرية في 7 مراكز بالمحافظة، مؤكدا أن التنمية الحالية شاملة ومتكاملة.

وأضاف طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن التقدير المبدئي لتكلفة تطوير قرى سوهاج في ضوء المبادرة الرئاسية هي 20 مليار جنيه.

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