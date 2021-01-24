نجم نابولي يحسم موقفه من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي

الأحد 24/يناير/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي حسم قراره بالرحيل وأعرب عن رغبته في الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي.

وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن كوليبالي ارتبط في المواسم الأخيرة بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن رغبة كوليبالي هي اللعب في صفوف مانشستر يونايتد مما يمنح النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد دفعة كبيرة في الصفقة لا سيما أنه من المعجبين للغاية بالنجم السنغالي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الأزمة تظل المطالب المالية التي يطلبها أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي والتي تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن عقد كوليبالي مع نابولي ينتهي في يونيو 2023.

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