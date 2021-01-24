عابد فهد يستعد لأول ثنائية رجالية وهكذا رد على تصريحات حسام تحسين بيك

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أعلن الفنان عابد فهد في برنامج the insider بالعربي أنه سيخوض أول ثنائية رجالية له مع معتصم النهار من خلال مسلسل " شتي يا بيروت "



و أشار عابد الى أن فكرة هذا العمل تعود للمنتج صادق الصباح وكانوا قد بدأوا العمل عليها من السنة الماضية.



و قصة المسلسل تقوم على صراع بين شقيقين يمثلان الخير والشر من خلال سيناريو كتبه بلال شحادات وسيخرجه ايلي السمعان.



من جهة أخرى، رد عابد فهد على التصريحات التي أطلقها الفنان حسام تحسين بيك منذ أيام والتي أشار فيها أن عابد فهد وصل لأنه محظوظ وليس لانه موهوب واكتسب الخبرة والموهبة من جديد فقط.



فسأل عابد الاعلامي ايلي نخله: " من جديد قديش يعني ؟ يعني الجديد هو اسبوع شهر سنة ؟ " وأضاف أنه لا يمكن لأحد أن يكتسب الموهبة بسنة أو بالصدفة بل نتيجة البحث الطويل والتراكم والتجارب.



عابد الذي عبر عن حبه وتقديره لحسام تحسين بيك لم يخف مفاجأته من هذا التصريح مشيرًا الى أن لحسام حرية الرأي ولكنه أكد على أن رحلته تتكلم عنه والتنوع الذي قدمه بالدراما من أعمال تاريخية وأعمال تاريخية معاصرة وأعمال معاصرة تبين إذا يستحق أن يكون أو لا يكون.



يذكر أن عابد فهد يقوم حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل " ٣٥٠ جرام " الذي يخوض به المنافسة الرمضانية الى جانب سلوم حداد وكارين رزق الله.



و قد عبر عن سعادته بالعمل مع كارين وأشار الى أن حضورها دافىء يشبه حضور أي فرد من عائلته وبأنها تتمتع بعفوية وبساطة بالأداء.



و في ختام اللقاء، أعلن عابد أنه يبحث عن دور كوميدي ليقدمه للجمهور.