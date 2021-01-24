رئيس البنك الزراعي يكشف تفاصيل إسقاط الديون عن المزارعين

الأحد 24/يناير/2021 - 11:33 م
علاء فاروق
علاء فاروق
داليا الحسين

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إن المبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري لتسوية الديون المتعثرة لمئات الآلاف من المزارعين والعملاء بالقطاع الزراعي بإجمالي 6،3 مليار جنيه تتضمن 3،9 مليار جنيه أصل المديونية و2،4 مليار جنيه عوائد متراكمة ويستفيد منها 328 ألف عميل.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن المبادرة الأولى تستهدف إسقاط كامل ونهائي لمديونيات 307 ألف مزارع ممن يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه فأقل، بإجمالي مديونيات نحو 415 مليون جنيه، وعوائد متراكمة بنحو 226 مليون جنيه.

وتابع أن المبادرة الثانية إسقاط 50% من مديونيات 21 ألف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألف جنيه وحتى 10 مليون جنيه للأفراد والشركات، بإجمالي أصل مديونيات نحو 3،5 مليار جنيه، وعوائد متراكمة بنحو 2،2 مليار جنيه.

وأوضح أن مدة المبادرة 6 أشهر وهي فترة كافية للتعامل مع الحالات المتواجدة، مشيرا إلى أن حجم الودائع لدى البنك الزراعي 73 ميار جنيه.

وأكد أن محافظ البنك المركزي يدعم مبادرات البنك الزراعي وأن البنك يستعد لإطلاق مبادرة باب رزق تستهدف المرأة المصرية الراغبة في تربية الدواجن والطيور والصناعات المنزلية.

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ديون المزارعين البنك الزراعي اسقاط الديون

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