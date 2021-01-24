وزيرة الصحة: سنحتاج إلى لقاح كورونا بشكل دائم في هذه الحالة

الأحد 24/يناير/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
اعربت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن تمنيها أن يكون البدء في اعطاء لقاح كورونا انحسار للوباء، مشيرة إلى أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على اللقاح، واول دولة أفريقية تبدء في إعطاء اللقاح لمواطنيها.

وأشارت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن العالم يتمنى أن يشهد فيروس كورونا تحورات تؤدي إلى اضعافه ليكون مثل الأنفلونزا الموسمية، وإلا سيكون احتياجنا للقاح احتياج دائم.

شهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، حيث اطلعت على آلية تسجيل بيانات متلقي اللقاح، واطلاعه على الموافقة المستنيرة وتسجيل كافة تلك البيانات على منظومة التشغيل المميكنة الخاصة بتلقي اللقاحات.

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