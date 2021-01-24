وزيرة الصحة: تعاقدنا على نحو 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي



قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن شرائح المتلقين للقاح فيروس كورونا من الفئات الاكثر عرضة للاصابة، موضحةً أن تحديد توقيت للانتهاء من التلقيح قد يكون صعبًا في ظل الوضع العالمي الراهن.
أكدت زايد في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن السؤال حول الوقت الذي سيستغرق للانتهاء من التلقيح سؤال صعب على كافة مستويات العالم حتى تلك الدول المنتجة للقاحات، متابعة: أجرينا تعاقدات لنحو 100 مليون جرعة، وبرنامج التوريد نفسه لايمنح الجرعات دفعة واحدة ويتم تحديد الكميات تباعًا، مثلًا الشركة تخطرنا أنه في غضون شهر سيتم توريد كمية معينة ويليها كمية أخرى وهكذا حتى الدول المنتجة والعظمي أصابها تعثر فيما يخص مسألة التوريدات وكذلك دول الجوار عانت بسبب أزمة التوريد العالمية حيث قام كثير من الناس بالتسجيل للحصول على اللقاحات وحددت لهم توقيتات ولم يتم في التوقيت المحدد وهي ظروف خارجة عن إرادة الدول".
تابعت الوزيرة: هذه مسألة خبرة يتم بنائها بالتدريج حيث لأول مرة في العالم تنتج لقاحات بهذه الكميات وفي ذات الوقت، ولأول مرة في العالم يرتفع الطلب والاحتياج على هذه اللقاحات بنفس الكيف على مستوى العالم وفي توقيت واحد بالاضافة أنه لأول مرة في العالم يكون اللقاح قاصرًا على شركات معينة محددة جدًا".
أشارت هالة زايد إلى أن مصر أول دولة إفريقية جلبت اللقاح وأول دولة إفريقية قامت بمنحه، متابعة: "بنعمل كل مايجب فعله في الفترة الحالية وفقًا للآليات الوضع الراهن وإحنا شغالين بصراحة في كل خطوات اللقاحات من مرحلة التجارب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا اه الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

منذ حوالي 8 ساعات

أمير توفيق: ثنائي الأهلي وافقا على تمديد عقودهما دون أي شروط

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يهنئ منتخب اليد بعد التأهل لربع نهائي المونديال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يخطط لضم صفقتين مدويتين

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

أحمد موسى يحذر المصريين: "من بكرة ضغوط جديدة على مصر.. اللعب بدأ في روسيا" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مؤثر من الحاجة ياسمين الحصري على وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

منذ ساعة و 14 دقيقة

تطور جديد.. مصطفى محمد يقترب من الانتقال للدوري التركي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

17 تجربة سريرية.. تعرف على عدد لقاحات كورونا في مصر والجرعات المتوفرة

"سبوتنيك في".. ما مدى فاعلية العقار الروسي لعلاج كورونا؟

بشأن لقاح كورونا.. 3 أنباء سارة للمصريين فقط

اتفاق مع روسيا والصين وبريطانيا.. تحركات مصرية لحجز لقاحات كورونا

يقدم لـ20% من السكان.. 4 تحركات مصرية لتوفير لقاح كورونا

وزيرة الصحة: مصر ستصنع لقاح كورونا لتوزيعه على أفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:25 م

نجم الأهلي يصر على الرحيل

برشلونة يخطط لضم صفقتين مدويتين

10:55 م

السيسي يهنئ منتخب اليد بعد التأهل لربع نهائي المونديال

10:51 م

عاجل.. وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

10:27 م

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات