رئيس اتحاد اليد: مصر تلاعب الدنمارك حال حصولنا على المركز الثاني بالمجموعة (فيديو)

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:08 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، إن البداية اليوم أمام سوليفنيا كانت صعبة، ولعبة كرة اليد، اعتادت على أن تفرح جميع المصريين، وكنا نتمنى أن نفوز أمس، وحاليا تلعب السويد أمام الاتحاد الروسي، ونتمنى الفوز للأخير حتى نصعد المركز الأول، ولكننا لو صعدنا مركز ثان سنلاعب الدنمارك.

وأضاف نصر، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع خير رمضان وكريمة عوض، ما نطلبه الآن تهدئة اللاعبين واستشفاء، لأن المجموعة كانت صعبة للغاية، لأن 4 فرق كانت تتنافس على الصعود، وحتى آخر دقيقة في المباراة القادمة ستكون صعبة.

وتابع، أنه تلقى أول هاتف بعد الفوز على سولفينيا من زوجته، ورئيس الوزراء كان موجود أمس في ملعب المباراة، وكان يتابع لأنه لاعب كرة يد سابق في الزمالك، فهو يعطينا دعما معنويا، واهتمامهم يعطي دفعة معنوية كبيرة، ولم يقابل اللاعبين لأنه "ممنوع".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كرة اليد رئيس اتحاد اليد

أخبار تهمك

برشلونة يخطط لضم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

منذ حوالي 13 ساعة

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

منذ ساعتين و 14 دقيقة

السيسي يهنئ منتخب اليد بعد التأهل لربع نهائي المونديال

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة الزمالك يكشف حقيقة رحيل مصطفى محمد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ميدو: شقيق قاهر الأهلي رفض الانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بيان هام من طارق شوقي في اليوم الدولي للتعليم

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

كشف طبي لصفقة الأهلي الجديدة قبل الانتظام في التدريبات

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. باتشيكو في مرمى الانتقادات بسبب ثنائي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد موسى يحذر المصريين: "من بكرة ضغوط جديدة على مصر.. اللعب بدأ في روسيا" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يرسل قائمته النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:25 م

نجم الأهلي يصر على الرحيل

كلوب يُهاجم محمد صلاح بسبب تجديد تعاقده

02:06 ص

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

04:30 م

عاجل.. ميدو يفسر سبب إرسال خطاب لإنتفانتيو

03:30 م

برشلونة يخطط لضم صفقتين مدويتين

10:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات