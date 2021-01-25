رئيس اتحاد اليد: مصر تلاعب الدنمارك حال حصولنا على المركز الثاني بالمجموعة (فيديو)

قال المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، إن البداية اليوم أمام سوليفنيا كانت صعبة، ولعبة كرة اليد، اعتادت على أن تفرح جميع المصريين، وكنا نتمنى أن نفوز أمس، وحاليا تلعب السويد أمام الاتحاد الروسي ، ونتمنى الفوز للأخير حتى نصعد المركز الأول، ولكننا لو صعدنا مركز ثان سنلاعب الدنمارك.





وأضاف نصر، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع خير رمضان وكريمة عوض، ما نطلبه الآن تهدئة اللاعبين واستشفاء، لأن المجموعة كانت صعبة للغاية، لأن 4 فرق كانت تتنافس على الصعود، وحتى آخر دقيقة في المباراة القادمة ستكون صعبة.



