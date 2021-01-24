لميس الحديدي تنعي عبلة الكحلاوي: كانت رمزًا للخير والعطاء

الأحد 24/يناير/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
نعت الاعلامية لميس الحديدي، رحيل الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي جراء إصابتها بفيروس كورونا قائلة: "إنسانة خيرة جدًا مكنش فينا حد تعب إلا وتسأل عليه"

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية"on"، مساء الأحد،: "ماكنش حد يغيب الا وتسأل عنه... الراحلة بالنسبة لنا رمز الخير والعطاء "

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