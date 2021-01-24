لميس الحديدي تنعي عبلة الكحلاوي: رمز للخير والعطاء

الأحد 24/يناير/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي

نعت الإعلامية لميس الحديدي الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي التي توفيت اليوم الأحد إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
قالت الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، إن عبلة الكحلاوي كانت إنسانة خيرة جدًا، و"مكنش فينا حد بيتعب إلا وتسأل عليه، ومكنش فيه حد يغيب إلا وتسأل عنه.
تابعت الإعلامية: أن الداعية الراحلة بالنسبة لها رمز للخير والعطاء.
يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".

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