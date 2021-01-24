رامي صبري ينعي الداعية عبلة الكحلاوي

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نعت الفنان رامي صبري الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



ونشر رامي صبري صورة الراحلة، وعلق قائلاً"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ".







يذكر أن الداعية عبلة الكحلاوي توفت مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.





والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.