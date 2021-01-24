وزير الرياضة يهنئ منتخب اليد: ما تحقق إنجاز والتنظيم يدرس على مستوى العالم (فيديو)

الأحد 24/يناير/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر لكرة اليد بتعادله مع منتخب سلوفينيا في كأس العالم لكرة اليد وتأهله لدور الثمانية بالبطولة.

وأضاف مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد "، أن المواجهات القادمة صعبة ومهمة حيث سينافس على المراكز الثمانية الأولى.

وأوضح أن مواجهة الدنمارك في دور الثمانية قوية خاصة أنهم أبطال العالم متمنيا أن يصلوا لمستوى جيد أمام الدنمارك المباراة المقبلة للصعود إلى نصف النهائي.

وتابع أن الهدف كان الصعود لدور الثمانية والتواجد مع العظماء الثمتانية مشيرا إلى أن إنجاز مصر في التنظيم وعمل الفقاعة الطبية يدرس على مستوى العالم وسط إشادة كبيرة من كل الوفود والمتابعين رغم جائحة كورونا وما تحقق حتى الآن إنجاز يحسب للدولة المصرية.

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