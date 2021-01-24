هارب من 161 سنة سجن.. القبض على نقاش بأكتوبر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط نقاش صادر ضده أحكام قضائية بالسجن 161 سنة، بمدينة 6 أكتوبر.



وورد إخطار للواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر برئاسة الرائد هاني عماد رئيس مباحث القسم من ضبط نقاش مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، ومطلوب التنفيذ عليه في 89 حكم حبس تبديد بإجمالى حبس 161 سنة.



وتمكنت القوات برئاسة المقدم إكرامي البطران وكيل فرقة حدائق اكتوبر من اقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.