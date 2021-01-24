أول طبيب يحصل على اللقاح: لا نتعامل مع أى حالة كورونا بمنطق "الأمل فيها مفقود" (فيديو)

الأحد 24/يناير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

قال الدكتور عبد المنعم سليم أول طبيب يحصل على لقاح كورونا، إنه ليس هناك أى أعراض، والمستشفى تتابعنى كل ساعتين، ومتواجد فى المستشفى منذ فترة طويلة، ومنذ شهر 11، أتواجد لمدة 14 يوم، ثم أحصل على أجازة، وربما تطول الفترة بعض الوقت، وهو ما يخلق جو أسرى.

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع خير رمضان وكريمة عوض، خلال تواجدى فى مستشفى العزل، فإن الحالات ازدادت فى فترة من الفترات بشكل كبير، وكنا نتعامل معها بحسب ما يقول البروتوكول، وفى مستشفى أبو خليفة كان هناك مصابين من كبار السن، ولكن أيضا نسبة الشفاء كانت كبيرة، فهناك جزء من المستشفى للسكن، وكل شيء متوفر للأطباء.

وتابع، ليس هناك حالات "نفقد فيها الأمل"، لأن هذا ليس من وظيفتنا، ونتعامل مع كل المرضى، ومع ذلك رأينا مرضى بكورونا، من أصحاب أمراض مزمنة، وأمراض سرطانية، ومع ذلك كانوا حالتهم جيدة، وأيضا رأينا حالات لشباب احتاجوا للتنفس الصناعى، وأيضا خرجوا من المستشفى بعد أن كانوا حالات كما يقول البعض "مفقود فيها الأمل"، ونسبة الشفاء "مرضية".

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