تفاصيل مثيرة لأم تقوم بتصميم سجن لنجلها بالمنزل.. واستجابة من وزيرة التضامن

الأحد 24/يناير/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
استجابت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لحالة الشاب محمد الذي قامت والدته بتصميم سجن له داخل المنزل بسبب معاناته من مرض نفسي.

وقالت "نفين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "سنتابع مع الأجهزة الأمنية حالة الأم، واللي كانت خايفة عليه ومنه ومن المجتمع اللي حواليها".

وأضاف "هناك وقائع كثيرة ظهرت خلال الفترة الماضية لمرضى نفسيين لكن أسرهم لا تقدر على التعامل معهم، وسوف نطلق آلية جديدة لرصد هؤلاء النفسيين بجميع المحافظات، حتى لا يكون اكتشافهم بالصدفة".

من جانبه أعلن أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه سيقوم بتقديم كل الدعم لأسرة هذا الشاب، مستطردًا "سنقوم باستقبال الشاب بأحد المستشفيات النفسية، وسنتابع حالة والدته الحاجة زينب مع الجهات الأمنية، وإذا استدعت حالته نقله إلى مستشفى العباسية لأنها أكبر وأكثر تجهيزًا سيتم نقله".

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