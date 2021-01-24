أشرف زكي: سأتقدم ببلاغ ضد ورش التمثيل الوهمية.. والنقابة الجهة الوحيدة المعتمدة (فيديو)

الأحد 24/يناير/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، إن هناك كومبورسات يقومون بمكاتب "كاتسنج" واعلانات طلب ممثلين، ولكن أخر ما حدث، هناك شخص طلب بنت عمره 7 سنين، تتحدث لغات، لمسلسل موسى، ثم قال مطلوب ألف جنيه، فالبعض تواصل معى، فتواصلت مع أسرة مسلسل موسى، وأكدوا لى أنهم لم يطلبوا أى ممثلين، ثم تواصلت مع هذا الشخص، وتأكدت من أن الإعلان وهمي.

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع خير رمضان وكريمة عوض، من يريد أن ينتسب للفن، فحذارى من الورش الوهمية، وسنتقدم ببلاغ للنائب العام لأنها انتشرت، وهناك شخص يبلغ الممثلين، بأن هناك اعلانات لـ "كاستنج" أدوار مهمة فى مسلسلات، بل ويطلبون "كروت شحن"، لهواتفهم، فالنقابة تقوم بالورشة الوحيدة المعترف بها.

وتابع، هناك بعض الزملاء الفنانين، يقوموا بورش محترمة، ولكن المعترف بها ورشة نقابة المهن التمثيلية، للحصول على التصريح، وسنتتبع هؤلاء الأشخاص، بتهمة انتحال الصفة والتزوير، وأيضا بالنصب والاحتيال.

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