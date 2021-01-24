رسميًا.. نادي زد يتعاقد أحمد دويدار بالقسم الثاني
الأحد 24/يناير/2021 - 10:55 م
نورهان فضل
أعلن نادي زد عن ضم مدافع الزمالك الأسبق والإنتاج الحربي الحالي أحمد دويدار لتدعيم صفوف الفريق لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ووقّع اللاعب على العقود في حضور أسامة نبيه المدير الفني للفريق وشريف إسلام المدير الإداري لنادي زد.
ويحتل نادي زد حاليا المركز الرابع في ترتيب المجموعة بدور الدرجة الثانية برصيد 14 نقطة من 10 مباريات.
ووقّع اللاعب على العقود في حضور أسامة نبيه المدير الفني للفريق وشريف إسلام المدير الإداري لنادي زد.
ويحتل نادي زد حاليا المركز الرابع في ترتيب المجموعة بدور الدرجة الثانية برصيد 14 نقطة من 10 مباريات.