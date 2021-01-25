درَّست العلوم الدينية عند الكعبة.. أبرز المعلومات عن الدكتورة عبلة الكحلاوي

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:18 ص
بوابة الفجر
محمد عوده
توفيت، مساء الأحد، الداعية الإسلامية، الدكتورة عبلة الكحلاوي، عن عمر يناهز 72 عاما.

وفيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن الدكتورة عبلة الكحلاوي:

- الدكتورة عبلة الكحلاوي داعية إسلامية مصرية، ولدت في يوم 15 ديسمبر من عام 1948.

- هي ابنة الفنان والمنشد الديني محمد الكحلاوي.

- عملت الدكتورة عبلة الكحلاوي أستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.

- التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت في الشريعة الإسلامية.

- حصلت الكحلاوي على درجة الماجستير في الفقه المقارن عام 1974، ثم حصلت على الدكتوراه فى نفس التخصص عام 1978.

- انتقلت الكحلاوي إلى أكثر من موقع فى مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات فى الرياض، وكلية البنات في جامعة الأزهر.

- في عام 1979 تولت الكحلاوي رئاسة قسم الشريعة بكلية التربية في مكة المكرمة، ومن فوق منبر الجامعة بدأت عبلة الكحلاوي طريقها في مجال التربية للبنات في مكة المكرمة، تعلمهن طرق التفقه في الدين وتضع أيديهن على أمهات الكتب ومخازن علوم الشريعة.

- اتجهت عبلة إلى الكعبة المشرفة لتلقى دروسا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات.

- استمرت دروس الكحلاوي عند الكعبة منذ عام 1987 إلى 1989، حيث كانت تستقبل المسلمات من سائر أنحاء العالم.

- بعد عودتها إلى القاهرة، بدأت الكحلاوي في إلقاء دروس يومية للسيدات بمسجد والدها في البساتين، وركزت فى محاضراتها على إبراز الجوانب الحضارية للإسلام، بجانب شرح النصوص الدينية والإجابة عن التساؤلات الفقهية.

- طلبت منها ياسمين الخيام أن تلقى دروسا دينية للفنانات فى مسجد والدها الشيخ محمود خليل الحصري، بمحافظة 6 أكتوبر، فرحبت بذلك.

- كانت من بين الفنانات اللاتي ترددن على دروسها نورا، وعفاف شعيب، وشمس البارودي، وشهيرة.

- كلفت الكحلاوي بإلقاء دروس دينية فى الجامع الأزهر، ولها درس أسبوعي في بيت الحمد، وفى مسجد المقطم أيضا.

- أسست الدكتورة عبلة الكحلاوي جمعية «الباقيات الصالحات» الخيرية فى المقطم لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر.

- كما أسست الكحلاوي مجمع الباقيات الصالحات فى المقطم.

- وتوفيت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الأحد، 24 يناير 2021.

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