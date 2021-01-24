نقيب الإعلاميين يهنئ الشرطة بعيدها الـ69: صمام الأمن الداخلي لمصر

تقدم الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين،وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، بخالص التهنئة بمناسبة عيدهم الـ69، مؤكدًا أنهم جسدوا رجال الشرطة بطولة خلدها التاريخ بكل فخر واعتزاز.





وقال نقيب الإعلاميين في بيان له، إن رجال الشرطة يقومون بجهود جبارة في جميع المجالات، سواء في محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة في الداخل وغير ذلك، فهم صمام الأمن الداخلي لمصر.



