السيسي يهنئ منتخب اليد بعد التأهل لربع نهائي المونديال

الأحد 24/يناير/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
وجه منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى منتخب مصر لمونديال اليد على صعوده إلى دور الثمانية.

وقال الرئيس السيسي في نبأ عاجل على فضائية "مساء دي ام سي" عقب نشره تدوينه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أهنئ أبنائي من المنتخب الوطني لكرة اليد على الصعود المستحق لدور الثمانية والأداء المشرف".

وأضاف "كما أؤكد على فخري ودعمي الدائم لجميع النماذج الرياضية المصرية المشرفة وكافة الأنشطة الرياضية في مصر باعتبارها من أهم ركائز بناء الإنسان، وأكرر ترحيبي بجميع الوفود الرياضية المشاركة متمنيًا لمنتخبنا الوطني التوفيق في صنع إنجاز رياضي جديد".

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