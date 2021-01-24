بهذه الكلمات.. نشوى مصطفى تودع الداعية عبلة الكحلاوي

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نعت الفنانة نشوي مصطفى الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت نشوي مصطفى صورة الراحلة، وعلقت قائلة" مع السلامة ياحبيبتى — الداعية الاسلامية الحاجة عبلة الكحلاوى فى ذمة الله — سلام الله عليكى ورحمته وبركاته".







يذكر أن الداعية عبلة الكحلاوي توفت مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.





والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.